Οικονομία

Αγρότες: Εκατοντάδες τρακτέρ έξω από την “Agrotica” - Νέα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης για τους αγρότες το πρωί της Παρασκευής.

-

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες που από την Πέμπτη βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη δίνοντας δυναμικά το "παρών" έξω από την 30ή Διεθνή Έκθεση «Αgrotica».

Όπως φαίνεται με την προώθηση μέτρων σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας, αλλά και με αποφάσεις που έλαβε κεντρικά η Ευρώπη, επιχειρεί η κυβέρνηση να στηρίξει το εισόδημα των αγροτών και να αποφευχθούν τα μπλόκα στη χώρα.

Σήμερα το πρωί στη Βουλή και στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα, για την ενίσχυση των αγροτών αλλά και για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.

Για το ζήτημα των αιτημάτων των αγροτών στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη: «Ναι, με πρωτοβουλία κάποιων χωρών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, το θέμα συζητήθηκε έστω και ακροθιγώς στο ευρωπαϊκό συμβούλιο και αυτό αποτυπώνεται και στα συμπεράσματά του συμβουλίου. Προφανώς είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο, όπως βλέπετε, αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα. Και θέλω να τονίσω ότι οι ανησυχίες τις οποίες ακούμε πολύ συχνά και στην πατρίδα μας για την αύξηση του κόστους παραγωγής, για το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να συμπιέζονται από τον ευρωπαϊκό ή τον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι προβληματισμοί που θα έλεγα βρίσκουν ανταπόκριση σε αγρότες σ' ολόκληρη την ευρωπαΐκή ένωση, άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Θέλω καταρχάς να χαιρετίσω τις πρωτοβουλίες της ευρωπαΐκής επιτροπής, για τις οποίες θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα αγωνίστηκε παρασκηνιακά για να υπάρξουν τροποποιήσεις το 2024 σχετικά με όσα ξέρουμε για το καθεστώς αγρανάπαυσης το οποίο είχε επιβληθεί από την κοινή αγροτική πολιτική ήδη από το 2020. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη; Ότι πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα απελευθερώνονται για Έλληνες αγρότες για συγκεκριμένες καλλιέργειες, αυτό σημαίνει πρόσθετο εισόδημα, αλλά φυσικά και συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα στρέμματα αυτά τα οποία θα καλλιεργηθούν. Επίσης θέλω να χαιρετίσω το γεγονός ότι ξεκινάει σε επίπεδο ευρωπαϊκής επιτροπής ένας βαθύς και στρατηγικός διάλογος για δομικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η κοινή αγροτική πολιτική και για τους σημαντικούς περιορισμούς που αυτή επιβάλλει στην προσπάθεια την οποία κάνουμε για την πράσινη μετάβαση.

Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία ενδεχομένως να εντοπίσουμε ατέλειες και να διορθώσουμε κάποιες απορίες που έχουμε χαράξει, λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται πια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από κει και πέρα θα έχω την ευκαιρία αύριο να μιλήσω στη Βουλή απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς για το τι συμβαίνει στην Θεσσαλία και να αναπτύξω πιο αναλυτικά κάποιες σκέψεις μας για το πως σκοπεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα αλλά κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε αυτά με περισσότερη άνεση αύριο στην Βουλή».

Ερωτηθείς ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος αν στις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή μπορεί να είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπενθύμισε αρχικώς ότι δόθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια, είχε κόστος 160 εκατ. ευρώ και επωφελήθηκαν από αυτό περίπου 230.000 αγρότες. «Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε σε μια εξαγγελία σε αυτό», ξεκαθάρισε και τούτο γιατί «και τα δύο προηγούμενα χρόνια το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε το φθινόπωρο, βλέποντας και την πορεία του προϋπολογισμού. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει το μήνυμα ότι εφόσον πάει καλά ο προϋπολογισμός - όπως έχει πάει τα προηγούμενα χρόνια και καλύτερα από τις εκτιμήσεις μας - εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα».

Ερχόμενος, όμως, σε αυτό που αναμένουν οι αγρότες, δηλαδή τις ανακοινώσεις της Παρασκευής, σημείωσε: «Αύριο στην παρέμβαση που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη Βουλή, θα δοθούν επιπλέον βοήθειες ειδικά σε σχέση με το ενεργειακό κόστος». Ειδικότερα, «αύριο θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα που θα αφορούν σε βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη στήριξη των αγροτικών τιμολογίων ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να συμβαδίσουν με την ενεργειακή μετάβαση που κάνει συνολικά η ελληνική οικονομία. Να επωφεληθούν δηλαδή και οι αγρότες μας από φθηνότερες τιμές ενέργειες με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τέλος για τους αγρότες της περιοχής της λίμνης Κάρλα διαβεβαίωσε πως «θα υπάρξει στήριξη μέχρι να υπάρξει αποστράγγιση».

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, αγρότες μίλησαν για τα νέα μέτρα και μεταξύ άλλων ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις και μιλούν γιατη συνέχισή τους.





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Βοιωτία: Νεκρές εντοπίστηκαν μοναχές

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς