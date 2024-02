Βοιωτία

Βοιωτία: Νεκρές εντοπίστηκαν μοναχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δύο μοναχές εντοπίστηκαν νεκρές μετά από την κατάσβεση φωτιάς στο μοναστήρι.

-

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μοναστήρι στη Βοιωτία. Νεκρές εντοπίστηκαν δύο μοναχές από πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Υψηλάντη Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηλικιωμένες μοναχές, ήταν οι μοναδικές πιθανόν στο μοναστήρι και οι αρχές κινητοποιήθηκαν καθώς οι οικείοι τους τις αναζητούσαν.

Η μία εκ των δύο έφερε εγκαύματα και βρισκόταν μέσα στο κελί που ξέσπασε η φωτιά, ενώ η δεύτερη διέμενε σε διπλανό κελί και κατέληξε πιθανόν από τις αναθυμιάσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Διενεργείται προανάκριση για δύο (2) σορούς που εντοπίστηκαν εντός της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Νέου στον Υψηλάντη Βοιωτίας. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/jii1HL5jK0

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 2, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 158 σημεία

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς