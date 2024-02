Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 02 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

Σήμερα, 02 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Η Υπαπαντή τον Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Αγαθοδώρου, νεομάρτυρος Ιορδανού του εκ Τραπεζούντας και Γαβριήλ οσίου.



Το γεγονός της Υπαπαντής πού εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Β, 22-35) του Ευαγγελίου του, συνέβη σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση τού Ιησού. Σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο, αν το πρώτο παιδί της οικογένειας ήταν αγόρι, αφιερωνόταν στο Θεό και συγχρόνως προσφερόταν μία μικρή θυσία από ένα ζευγάρι τρυγόνια η δύο μικρά περιστέρια. Το ζευγάρι υποδέχθηκε στο ναό ο υπερήλικας Συμεών, ο οποίος δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Η ολονυκτία της Υπαπαντής στην Κωνσταντινούπολη, τελούνταν στον Ναό των Βλαχερνών, όπου παρευρίσκονταν και οι βασιλείς.

O άγιος Ιορδάνης ο Τραπεζούντιος (νεομάρτυρας), καταγόταν από την Καππαδοκία και μετά το γάμο του εγκαταστάθηκε στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Σε κάποια διασκέδασή του με Οθωμανούς συμπατριώτες του και κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού, κάποιος συμπαίκτης του εβλασθήμησε τον Άγιο Νικόλαο. Αμέσως ο Ιορδάνης απάντησε το ίδιο κοροϊδευτικά εις βάρος του Μωάμεθ. Την επόμενη ημέρα, καταγγέλθηκε ως υβριστής της θρησκείας τού Μωάμεθ, οδηγήθηκε στο Βεζίρη και πιέστηκε να αλλαξοπιστήσει για να αποφύγει την τιμωρία. Παρά τις απειλές και τις δελεαστικές προτάσεις, ακόμη και να πει φανερά ότι ασπάζεται το Ισλάμ και στη συνέχεια να ζήσει χριστιανικά όπου εκείνος ήθελε, ο άγιος αρνήθηκε θαρραλέα. Έτσι ο δήμιος έκοψε το κεφάλι του Ιορδάνη στις 2 Φεβρουαρίου 1650 χαρίζοντάς του την αιωνιότητα.

Σήμερα 02 Φεβρουαρίου γιορτάζουν οι:

Υπαπαντή

Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Είναι η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Ανατολή ήλιου: 07:29 - Δύση ήλιου: 17:48

Η Σελήνη είναι 21.6 ημερών

