Θεοχάρης για αγρότες: Τα χρήματα για την αρωγή τους είναι εξασφαλισμένα

Ο υφυπουργός Οικονομικών, υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα που επιτεύχθηκε με πολλές θυσίες του λαού.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι τα χρήματα για την αρωγή των αγροτών είναι εξασφαλισμένα και συμπλήρωσε ότι για λεπτομέρειες θα πρέπει να περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα των ενοικίων, απάντησε ότι στο δικό του τομέα είναι η φορολογική κλίμακα κι εκεί δεν εξετάζεται να γίνει κάποια αλλαγή.

Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος, απάντησε ότι φέτος θα υλοποιηθεί η μείωση του κατά 50% και αργότερα θα πάμε στην πλήρη κατάργηση του.

Σε ότι αφορά την παράταση που δόθηκε για την εγκατάσταση POS μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου σε 35 κλάδους επαγγελματιών, απάντησε ότι ήταν επιβεβλημένη γιατί λόγω ζήτησης δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν άμεσα όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλά η παράταση αυτή θα είναι η τελευταία.

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στο θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης, τόνισε ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, θα δρομολογηθούν αλλαγές, αλλά σε βάθος τετραετίας.

