Πάμελα Άντερσον και Τζέιμι Λι Κέρτις στην νέα ταινία της Τζία Κόπολα

Η Πάμελα 'Αντερσον (Pamela Anderson) και η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) πρωταγωνιστούν με ένα καστ αστέρων για τη νέα ταινία της εγγονής του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Τζία.

Η ταινία «The Last Showgirl» είναι σε σενάριο της Κέιτ Γκέρστεν (Kate Gersten) ενώ την παραγωγή υπογράφουν ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν (Robert Schwartzman) και η Ναταλί Φάρεϊ (Natalie Farrey).

«Πάντα ήθελα να γυρίσω μια ταινία στο Λας Βέγκας» δήλωσε η Κόπολα στο Deadline. «Είμαι τόσο περήφανη για το καστ και το συνεργείο μας, ειδικά για την Πάμελα. Ανυπομονώ να μοιραστώ την τολμηρή και εκ βαθέων ερμηνεία της!», ανέφερε.

