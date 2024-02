Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε πάρκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνώριμος… των Αρχών ο δράστης, συνελήφθη μαζί με ακόμη ένα άτομο και για ναρκωτικά.

-

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 27-08-2023 σε πάρκο στην περιοχή της Αθήνας.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024, το πρωί μαζί με έναν 30χρονο αλλοδαπό, καθώς επιπλέον στην οικία τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντίσταση, απείθεια, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για τα όπλα.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 35χρονος ευρισκόμενος στο πάρκο μαζί με 33χρονο οικείο του, διαπληκτίστηκε με έτερο άτομο, λόγω οικονομικών διαφορών που είχε με οικείο πρόσωπο του τελευταίου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 35χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα με όπλο που έφερε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 20χρονη ημεδαπή, η οποία διερχόταν τυχαία από το σημείο, καθώς και ο 33χρονος οικείος του.

Ο 35χρονος προσήχθη την Πέμπτη (1/2/2024) και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε όχημά του εντοπίστηκαν μεταλλική σιδερογροθιά και 2,2 γραμμάρια κάνναβης. Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία, όπου διαμένει με τον 30χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 κιλά και 879,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 13.235 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Ο Πολυχρονόπουλος δεν κατηγορείται για τίποτα



Υπουργείο Εργασίας: Έκρηξη βόμβας απέναντι από το κτήριο

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών σε Ιράκ και Συρία