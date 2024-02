Αθλητικά

Καλλιτεχνική κολύμβηση - Πλατανιώτη: συγκίνηση στην απονομή του χρυσού μεταλλίου (βίντεο)

Συγχαρητήριο μήνυμα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ευαγγελία Πλατανιώτη, έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στην παγκόσμια πλέον πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελίας Πλατανιώτη.

Τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα σημείωσε η Ευαγγελία Πλατανιώτη σήμερα (3/2) στη Ντόχα. Η 30χρονη αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, συγκεντρώνοντας 272.9633 βαθμούς στον τελικό του τεχνικού προγράμματος του σόλο.

Έχοντας ήδη πάρει την πρώτη θέση στον χθεσινό προκριματικό, η Πλατανιώτη όχι απλά επανάλαβε την εξαιρετική εμφάνισή της, αλλά κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία της κατά σχεδόν τρεις βαθμούς. Οι βασικές αντίπαλές της αύξησαν τον βαθμό δυσκολίας των προγραμμάτων τους, αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να την ξεπεράσουν, με τη Βασιλική Αλεξανδρή μάλιστα (που εκπροσωπεί την Αυστρία και ήταν δεύτερη πέρυσι στη Φουκουόκα και δεύτερη στον προκριματικό της Ντόχα) να "χάνει" μία άσκηση και να υποχωρεί στην έκτη θέση. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Καναδή Ζακλίν Σιμονό με 269.2767 βαθμούς και το χάλκινο η Κινέζα Χουιγιάν Σου με 262.3700 βαθμούς.

The moment you realise you won gold at World Championships ?? #AQUADoha2024



Women's Solo Technical

??EvangeliaPLATANIOTI - 272.9633 pic.twitter.com/yK6coQIV0B — World Aquatics (@WorldAquatics) February 3, 2024

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου:

Η συγκλονιστική προσπάθεια της Ευαγγελίας Πλατανιώτη:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ (πρώην twitter) συνεχάρη την Ευαγγελία Πλατανιώτη για την κατάκτηση τουμ χρυσού μεταλλίου στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Ντόχα.

Συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

"Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία Πλατανιώτη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.

Ευαγγελία μας έκανες όλους υπερήφανους!"

Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία Πλατανιώτη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.



Ευαγγελία μας έκανες όλους υπερήφανους! ???? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 3, 2024

