Παπαθανάσης: Έρχονται μικροδάνεια για αγρότες

Το 50% του δανείου θα είναι άτοκο. Μέχρι ποιου ποσού θα ανέρχονται τα δάνεια.

Το αγροτικό ζήτημα αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης γι΄αυτό και ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε μία σειρά μέτρων προκειμένου να ανακουφίσει τους αγρότες, τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ . Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι μέσα στο μήνα πρόκειται να ανακοινωθεί πρόγραμμα για δανειοδότηση των αγροτών, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης τους.

Όπως είπε ο υπουργός πρόκειται για μικροδάνεια μέχρι 25.000 ευρώ και 50% του δανείου θα είναι άτοκο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα και να κάνει κάποιες μικρές -αν θέλετε- επενδύσεις στην αγροτική επιχειρηματικότητα. Επεσήμανε πως «έχει ξαναγίνει αυτό απλά το φέρνουμε πολύ πιο ενισχυμένο, πιο μπροστά το αυτό και πιο μπροστά».

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι μέσα στο μήνα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις και από τον Μάρτιο θα ξεκινήσει να «τρέχει» το πρόγραμμα αυτό.

