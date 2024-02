Κοινωνία

Αγρότες: ανυποχώρητοι μετά την Agrotica, συνεχίζουν τα μπλόκα (βίντεο)

Πώς θα κινηθούν οι αγρότες στις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες. Ανυποχώρητοι, παρά τα νέα μέτρα, συνεχίζουν τα μπλόκα.

Ανυποχώρητοι, με τις μηχανές των τρακτέρ τους αναμμένες, παραμένουν οι αγρότες καθώς δεν τους ικανοποίησαν οι παρεμβάσεις και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα.

Μάλιστα την Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς ζητούν να ανοίξει η «βεντάλια» των μέτρων. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας, καθώς μετά την διαμαρτυρία στην Θεσσαλονίκη και στην "Agrotica", οι αγρότες, αναμένεται να κινηθούν πιο δναμικά στις διεκδικήσεις τους, με συνέχιση των μπλόκων στους δρόμους.

Το κόστος παραγωγής, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και οι εξευτελιστικές -όπως λένε- τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους, αποτελούν τα βασικά προβλήματα των αγροτών που τους «γονατίζουν». Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν να αντιμετωπίσουν και τις πληγές που άφησαν τους οι καταστροφικές πλημμύρες.

Μπλόκο στα διόδια στο Άκτιο έστησαν οι αγρότες από την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα ενώ για δεύτερη μέρα πραγματοποιείται κινητοποίηση από αγρότες οι οποίοι με τα αγροτικά τους οχήματα απέκλεισαν τη γέφυρα Σελινούντα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στην είσοδο του Αιγίου το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο πλευρό των αγροτών στέκονται οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στέφανος Κασσελάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Χαρίτσης βρίσκονται από το πρωί στην Έκθεση "Agrotica" στη Θεσσαλονίκη με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα να ανεβαίνει και σε τρακτέρ, στη συνάντησή του με αγρότες.

Στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε και ο αγρότης, Στέφανος Στεφανίδης από τις Σέρρες, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως "Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, καθώς τίθεται ζήτημα επιβίωσης" και τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις από εδώ και πέρα θα είναι πιο δυναμικές.

