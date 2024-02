Υγεία - Περιβάλλον

“Στούντιο με Θέα”: Χαώδης η διαφορά στις αμοιβές των γιατρών σε Ελλάδα και Κύπρο

«Λάθος η έκφραση Γεωργιάδη για νόμιμα φακελάκια στα απογευματινά χειρουργεία», υπογράμμισε η Ματίνα Παγώνη.

Αίσθηση προκαλεί η χαώδης διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των γιατρών που εργάζονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως προέκυψε από την έρευνα της εκπομπής του ΑΝΤ1. «Στούντιο με Θέα».

Ένας γιατρός στην Ελλάδα, αμείβεται για την νυχτερινή εφημερία με 6 ευρώ μεικτά, την ώρα που η αμοιβή μιας καθαρίστριας κυμαίνεται από 8 έως 10 ευρώ αντίστοιχα. «Είπαμε στον Υπουργό ότι αυτό είναι άδικο και γίνεται ακόμη χειρότερο λόγω της φορολογίας», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη και συμπλήρωσε ότι ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε μαζί τους και δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να λύσει έστω το πρόβλημα της φορολόγησης και αυτή να γίνεται αυτοτελώς για τα χρήματα των εφημεριών.

«Ένας πρωτοδιοριζόμενος επιμελητής Β’, έχει μισθό 1.300 ευρώ το μήνα», είπε η κυρία Παγώνη και ανέφερε ότι πριν από 3 χρόνια, στη Ρουμανία, ο πρώτος μισθός για έναν γιατρό έφτασε τις 3.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος των κυβερνητικών γιατρών της Κύπρου, Σωτήρης Κούμας, δήλωσε ότι ο πρώτος μισθός για έναν γιατρό του Δημοσίου στην Κύπρο, είναι λίγο περισσότερο από 4.300 ευρώ. Παράλληλα υπάρχει κι ένα οριζόντιο επίδομα αποδοτικότητας για κάθε κλινική ύψους 1.850 ευρώ το μήνα.

«Πολλοί γιατροί από την Ελλάδα έρχονται για να εργαστούν στην Κύπρο και ειδικά τον τελευταίο καιρό έρχονται κατά κύματα», ανέφερε στη συνέχεια.

Η κυρία Παγώνη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, για τα «νόμιμα φακελάκια» των γιατρών στα απογευματινά χειρουργεία την χαρακτήρισε «λάθος» και πρόσθεσε ότι οι γιατροί δεν συμφωνούν με το μέτρο των «απογευματινών χειρουργείων».

