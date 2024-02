Οικονομία

Βέλγιο: Αγρότες με τρακτέρ πήγαν στο σπίτι του πρωθυπουργού (εικόνες)

Έξω από το σπίτι του Βέλγου Πρωθυπουργού διαδήλωσαν οι αγρότες το βράδυ του Σαββάτου.

Περίπου 15 τρακτέρ έφτασαν στην οικία του Βέλγου Πρωθυπουργού Αλεξάντερ Ντε Κροο στη Φλάνδρα χθες, Σάββατο, το βράδυ. Στις 22:30, όπως αναφέρει η εφημερίδα Het Laatste Nieuws, οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς στο σπίτι του Αλεξάντερ Ντε Κροο για να τον συναντήσουν. Εκείνος μίλησε μαζί τους εξηγώντας τους τις επόμενες κινήσεις σε ομοσπονδιακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μία ώρα αργότερα οι αγρότες αποχώρησαν.

Boeren voeren protest aan privewoning Alexander De Croo https://t.co/U2xprOoLBJ #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) February 4, 2024

Σύμφωνα με την Het Laatste Nieuws, ανέφεραν ότι είχαν μία εποικοδομητική συζήτηση και ότι ο Πρωθυπουργός ήταν φιλικός απέναντί τους, αλλά όπως είπαν οι δράσεις τους δεν έχουν τελειώσει.

