Καλλιτεχνική κολύμβηση - Πλατανιώτη: Έβαλε πλώρη… για δεύτερο μετάλλιο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια , κατέλαβε σήμερα την δεύτερη θέση στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος.

Ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε χθες (3/2) στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο, κατέλαβε σήμερα (4/2) την δεύτερη θέση στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος και "βάζει πλώρη" για ακόμη μία μεγάλη διάκριση, στον τελικό που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης (6/2, 19:00).

Η Πλατανιώτη συγκέντρωσε 253.7353 βαθμούς, μένοντας ελάχιστα πίσω από τη Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία εκπροσωπεί την Αυστρία και ήταν πρώτη με 253.8625β., δηλαδή με διαφορά περίπου 0.1 βαθμού. Τρίτη κατετάγη η Καναδή Ζακλίν Σιμονό με 248.9189β., ενώ τέταρτη -αλλά αρκετά πιο πίσω- ήταν η Κινέζα Χουιγιάν Σου με 230.8104β.

Την πρόκριση στον τελικό εξασφάλισαν επίσης, η Βασιλίνα Χαντόσκα από τη Λευκορωσία (αγωνίζεται ως ουδέτερη) με 224.1771β., η Μαρί Αλαβίτζε από τη Γεωργία (219.2188β.), η Σουζάνα Πεντότι από την Ιταλία (212.4521β.), η Βικτόρια Ρεϊτσοβα από τη Σλοβακία (207.7917β.), η Γιασμίνε Βερμπένα από το Σαν Μαρίνο (207.0645β.), η Κλάρα Μπλέγερ από τη Γερμανία (206.9958β.), η Μαρλούς Στέενμπεεκ από την Ολλανδία (200.9729β.) και η Καρίνα Μαγκρούποβα από το Καζακστάν (200.6688β.)

