Κοζανη: Ο Στέφανος Κασσελάκης συνάντησε πολίτες και φορείς

Τι συζήτησε με τους τοπικούς φορείς και αρμοδίους ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, συνδικαλιστές από τον ιδιωτικό και και δημόσιο τομέα, προέδρους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και πανεπιστημιακούς, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο του περιφερειακού συνεδρίου Δυτικής Μακεδονίας του κόμματος που πραγματοποιείται στην Κοζάνη.

Ο κ. Κασσελάκης συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άκουσε τις προτάσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

