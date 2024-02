Κοινωνία

Τραγικό τέλος για εξαφανισμένο 41χρονο: Εντοπίστηκε η σορός του στον Άλιμο

Ποια ενδεχόμενα διερευνούν οι Αρχές σχετικά με τα αίτια θανάτου του τυχου 41χρονου. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο".

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης 41χρονου από το Ελληνικό, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, εντοπίστηκε την Κυριακή, η σορός του στον Άλιμο.

Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

