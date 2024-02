Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: To “ντέρμπι των αιωνίων” βάφτηκε πράσινο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εντυπωσιακή επίδοση του Ντραγκόφσκι, η εκτέλεση του κόρνερ και οι χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών.

-

Με δύο γκολ των Μπερνάρ Ντουάρτε (25’) και Άλεξ Γερεμέγεφ (60’) ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ δίκαιη και μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 2-0 στο μεγάλο clasico της 21ης αγωνιστικής της Super League και παρέμεινε στο -3 απ’ τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και στο -2 από την ΑΕΚ. Απόλυτη κυριαρχία και κυνική ευστοχία απ’ τους παίκτες του «τριφυλλιού» που έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί 11 αγώνων χωρίς νίκη κόντρα στις ομάδες της Big-5, στο -9 από την κορυφή πλέον ο Ολυμπιακός, που απομακρύνθηκε πολύ απ’ τη διεκδίκηση του τιτλου.

Ο Παναθηναϊκός «σημάδεψε» απ’ την εκκίνηση του αγώνα την πλευρά του Ορτέγκα και στο 7ο λεπτό είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς, όταν σε εκτέλεση φάουλ (που κέρδισε ο Παλάσιος απ’ τον μπακ του Ολυμπιακού) ο Μπερνάρ «πάτησε» προς τον Μπακασέτα ο οποίος σούταρε με τη μία, η μπάλα κόντραρε στον Ορτέγκα κι ο Πασχαλάκης με εντυπωσιακή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 20’ ο Ολυμπιακός απείλησε όταν ο Ρίτσαρντς, μοίρασε στον Μασούρα που έκανε το overlap από τα αριστερά, εκείνος σέντραρε προς την περιοχή, η άμυνα του Παναθηναϊκού «κόλλησε» κι ο Ροντινέι πήρε την κεφαλιά (βγαίνοντας μπροστά απ’ τον Χουάνκαρ) όμως ήταν για λίγο άστοχος.

Στο 25’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ μετά από μία πολύ ωραία κι ομαδική ενέργεια απ’ τα δεξιά. Σε βαθιά μπαλιά προς τον Κώτσιρα στα αριστερά, εκείνος μοίρασε στον Μπακασέτα, που με τη σειρά του έβγαλε κάθετα προς τον Παλάσιος. Ο Αργεντινός σέντραρε προς τον Μπερνάρ, που με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα πρώτα στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός στο 38’ είχε άλλη μία ευκαιρία, όταν ο Μασούρας από τα δεξιά «γέμισε» στην περιοχή κι ο Αλεξανδρόπουλος έκανε το εναέριο γυριστό, που πέρασε άουτ. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Αλεξανδρόπουλος με κεφαλιά βρήκε τον Μασούρα, ο οποίος νίκησε τον Χουάνκαρ, γέμισε από τα δεξιά κι ο Ναβάρο έκανε το γυριστό, αλλά ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε σταθερά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τριπλή αλλαγή στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κάρλος Καρβαλιάλ να αλλάζει το σύστημα σε 4-4-2 με την είσοδο των Ελ Κααμπί και Φορτούνη, όμως ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη καλή στιγμή, όταν στο 50’ από κεφαλιά του Ρουμπέν, ο Γερεμέγεφ σούταρε εκτός περιοχής, στην αγκαλιά του Πασχαλάκη.

Στο 56’ ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, γεμίζοντας στην περιοχή κι ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο 2-0 στο 60ό λεπτό. Ο Τσέριν άνοιξε την μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος μέσα από την περιοχή στα δεξιά, έκανε το γέμισμα κι ο Γερεμέγεφ με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 64’ ο Ναβάρο έψαξε τον Ελ Κααμπί στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκό. Εκείνος δυσκολεύτηκε να κοντρολάρει και πλάσαρε υπό πίεση, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει σε κόρνερ. Στο 69’ μετά από γέμισμα στην περιοχή, ο Ελ Κααμπί έκανε το κοντρόλ, έκανε το σουτ, αλλά πρόλαβε ο Πέρεθ να του βάλει το πόδι του και να κόψει σε κόρνερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έψαξαν με όλες τις δυνάμεις τους ένα γκολ για να ξαναμπούν στο ματς, όμως στο 82’ η κεφαλιά του Μασούρα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 85’ ο Ντραγκόφσκι με νέα εντυπωσιακή επέμβαση σε μακρινό σουτ του Φορτούνη, κράτησε το «μηδέν» στην εστία του και «καθάρισε» τη μεγάλη νίκη των «πράσινων».

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Κίτρινες: 39’ Αράο - 6’ Ορτέγκα, 73’ Κίνι, 77’ Εσέ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ (61’ Μλαντένοβιτς), Ρουμπέν, Τσέριν, Παλάσιος (80’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (90’ Ακαϊντίν), Μπερνάρ (90’ Βιλένα), Γερεμέγεφ (79’ Τζούριτσιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Κάρμο, Ντόη, Ορτέγκα (46’ Κίνι), Αλεξανδρόπουλος (46’ Φορτούνης), Έσε (77’ Όρτα), Τσικίνιο, Μασούρας, Ρίτσαρντς (46’ Ελ Κααμπί), Ναβάρο.

Πηγή: ΑΠΕ-Μπε

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς