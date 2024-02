Αθλητικά

Αργεντινή: Νεκρός σε γενικευμένη συμπλοκή οπαδών στις εξέδρες

Ο άτυχος άντρας μαχαιρώθηκε και κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Ένας Αργεντινός φίλαθλος ποδοσφαίρου πέθανε το Σάββατο (3/4) στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας, ανέφερε ο τοπικός Τύπος.

Το θύμα, ηλικίας 43 ετών, μαχαιρώθηκε στο στήθος λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα που κέρδισε η τοπική ομάδα Τσακαρίτα εναντίον της Ντεπορτίβο Μαϊπού (2-0).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο άνδρας συμμετείχε σε γενική συμπλοκή που ξέσπασε στην κερκίδα πριν συνεχίσει στους διαδρόμους του αθλητικού χώρου όπου τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου για να εντοπίσει τον δράστη του θανατηφόρου χτυπήματος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο καυγάς δεν προήλθε από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων οπαδών, βία που έχει προκαλέσει περισσότερους από 300 θανάτους.

«Πρόκειται για ένα εντελώς μεμονωμένο γεγονός που δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες φιλάθλων», αλλά συνέβη «μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών», εξήγησε στον Τύπο ο Γκιγιέρμο Τσιμαντεβίλα , επικεφαλής του Οργανισμού για την Πρόληψη της βία στον αθλητισμό.

