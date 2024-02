Τοπικά Νέα

Καβάλα: Νέες συλλήψεις για αρχαιοκαπηλία (εικόνες)

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην κλοπή αρχαιοτήτων το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου 3/2 σε περιοχή της Καβάλας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας δύο άντρες, κατηγορούμενοι – κατά περίπτωση – για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ημεδαπών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας ότι κατέχουν αντικείμενο, που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο αντικείμενο σε υπαίθριο σημείο σε περιοχή της Καβάλας, όπου το είχαν αποκρύψει, το οποίο, εξετασθέν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για μαρμάρινο ληνό (πατητήρι), αναγόμενο στη ρωμαϊκή περίοδο και ακολούθως παραδόθηκε στην παραπάνω υπηρεσία.

Επιπλέον, στην κατοχή και στο σπίτι του ενός ημεδαπού -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο γιαταγάνια,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

μαχαίρι,

πλαστική κάρτα με αναδιπλούμενη μεταλλική λάμα,

51/2 ναρκωτικά δισκία και

1.505 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας.

