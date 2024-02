Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητροπολίτης Σεραφείμ: Είμαστε υπέρ του αγάπη, άνδρας και γυναίκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ σε δήλωση που έκανε στις κάμερες

-

Μετά από την ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου ότι διαφωνεί με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, δόθηκε στο φως της δημοσιότητας η εγκύκλιος που διαβάστηκε την Κυριακή στους ναούς της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα ότι "Η Εκκλησία δεν μπορεί να αποδεχθεί τον ‘ομοφυλοφιλικό γάμο”", αλλά και ότι με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια προωθείται η κατάργηση της πατρότητας και της μητρότητας και η μετατροπή τους σε ουδέτερη γονεϊκότητα. "Όλα αυτά η Εκκλησία δεν μπορεί να τα αποδεχτεί γιατί θα προδώσει την αποστολή της".

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, στον λόγο του μετά το ανάγνωσμα της εγκυκλίου, έκανε λόγο για "τεκτονισμό" και "Καμπάλα", ενώ αναφέρθηκε και σε οργανωμένο σχέδιο των ομοφυλόφιλων προκειμένου να προωθήσουν τους εαυτούς τους.

Σε δηλώσεις του αργότερα στις κάμερες, ο Μητροπολίτης Πειραιώς ανέφερε:

"Εάν αγαπάμε τα παιδιά, δεν θα τα βαπτίζουμε, γιατί; Για να τους δώσουμε την δυνατότητα να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν οι κηδεμόνες τους είναι αμαρτία, είναι κακό. Για την εκκλησία είναι θανάσιμη διαγωγή, άρα λοιπόν τα παιδιά να μην επαναλάβουν τα λάθη των κηδεμόνων τους και να μην γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλα" είπε αρχικά.

Κατέληξε, λέγοντας πως: "Είμεθα υπέρ του υγιούς ερωτισμού, είμαστε υπέρ του ερωτισμού που λέει ο Θεός: αγάπη, άνδρας και γυναίκα".





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Εορτολόγιο - 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί