Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών λόγω της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα

Το Brent σκαρφάλωσε προς τα 78 δολάρια το βαρέλι, αφού έχασε 7,4% την περασμένη εβδομάδα.

Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερα πλήγματα κατά του Ιράν και οργανώσεων προσκείμενων σε αυτό, με τους Χούθι να δεσμεύονται από την πλευρά τους ότι θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά και βρετανικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων στην Υεμένη, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Brent σκαρφάλωσε προς τα 78 δολάρια το βαρέλι, αφού έχασε 7,4% την περασμένη εβδομάδα, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Οκτώβριο, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματευόταν κάτω από τα 73 δολάρια.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αφού χτύπησαν ιρανικά στρατεύματα και φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις στη Συρία και το Ιράκ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Σε αυτό το κλίμα έντασης, ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά το πετρέλαιο ακριβότερο για πολλούς επενδυτές.

Το αργό σημείωσε πτώση την περασμένη εβδομάδα, διαγράφοντας σχεδόν όλα τα φετινά κέρδη, εν μέσω συνομιλιών για παύση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, αν και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε την Κυριακή ότι δεν επίκειται συμφωνία.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για ισχυρή προσφορά, καθώς η παραγωγή του ΟΠΕΚ παραμένει πάνω από το συλλογικό όριο και οι ΗΠΑ παράγουν ποσότητες ρεκόρ.

