Κάρολος: Μετά τη διάγνωση ο Χάρι τρέχει να τον επισκεφτεί στη Βρετανία

Ο νεαρός ευγενής φέρεται να παραμέρισε κάθε διαφορά που διατηρεί με τα Ανάκτορα και να έσπευσε να συμπαρασταθεί.

-

Στη Βρετανία πρόκειται να μεταβεί άμεσα μία από τις επόμενες ημέρες ο παραιτηθείς πρίγκηπας Χάρι της Αγγλίας, προκειμένου να επισκεφτεί τον πατέρα του Βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας ο οποίος τη Δευτέρα διαγνώστηκς με καρκίνο.

Λίγο μετά από την επίσημη ανακοίνωση των Ανακτόρων Μπάκιγχαμ ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με υπερπλασία στην περιοχή του προστάτη και ότι πρόκειται να ακολουθήσει ιδιαίτερη θεραπεία προκειμένου νε την ξεπεράσει και να επανέλθει το συντομότερο δυνατό στα καθήκοντά του, το BBC μετέδωσε ότι ο πρίγκηπας Χάρι πρόκειται να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο το συντομότερο δυνατό.

Πηγές πληροφόρησης από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι δεν υπήρξε ούτε για μία στιγμή δισταγμός μέσα του ούτε και στη Μέγκαν Μάρκλ, σχετικά με το αν ο νεαρός ευγενής έπρεπε ή όχι να μεταβεί στη Βρετανία και να παραμερίσει τις διαφορές του με τη βρετανική μοναρχία, ενόψει του προβλήματος της υγείας του πατέρα του.

