Ευρωεκλογές - ΝΔ: τα ονόματα που έχουν “κλειδώσει” (βίντεο)

Ποια είναι τα επικρατέστερα ονόματα που θα συμπεριληφθο'ύν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Οι νέοι, οι "παλιοι" και οι προσθήκες.

Έντονο είναι το "προεκλογικό άρωμα" εν όψει των Ευρωεκλογών που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο.

Με τις ¨ζυμώσεις" να είναι σε εξέλιξη, στη Νέα Δημοκρατία αναφέρουν ότι το "γαλάζιο ψηφοδέλτιο" θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην εβδομάδα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να "κλειδώσουν" κάποια από τα ονόματα,

Όπως φαίνεται ο Δημήτρης Τσιόδρας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, θα είναι στη λίστα των υποψηφίων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπάρχει μια ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κάνει τις προεπιλογές των ονομάτων και αποτελείται από τους Γιάννη Μπρατάκο, Μαρία Συρεγγέλα, Θανάση Νέζη και Γιάννη Σμυρλή.

Οι εν ενεργεία ευρωβουλευτές που "είναι κλειδωμένοι" είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και η Ελίζα Βόζενμπεργκ.

Έντονα ακούγονται τα ονόματα που θα ένισχύσουν το γαλάζιο ψηφοδέλτιο και αυτά είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Πύρρος Δήμας, η Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Γιώργος Αυτιάς, η Βούλα Πατουλίδου, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Βίκυ Φλέσσα, η Νόνη Δούνια και η Μερώπη Υδραίου.

Στις Ευρωεκλογές έκανε αναφορά κατά τον χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «δεν θα κρίνουν μόνο την πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της ηπείρου» αλλά θα καλέσουν τις «πολιτικές δυνάμεις και εκείνους του εκπροσώπους, τους νέους Ευρωβουλευτές, που θα μπορούν να συντονίσουν τα βήματά τους με αυτό το αχαρτογράφητο μέλλον».

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε ενδυνάμωση της παράταξης στέλνοντας όπως είπε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πρόσωπα με γνώση του ρόλου τους, γειωμένα στην κοινωνία αλλά και έτοιμα να σταθούν στον απαιτητικό χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, με δεδομένη την αφοσίωση και την εργατικότητά τους.

