Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: η διάγνωση με καρκίνο και ο λόγος της ανακοίνωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση πως ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο. Μηνύματα για ταχεία ανάρρωση στέλνουν ηγέτες από όλον τον κόσμο.

-

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τη μορφή της νόσου.

Ο 75χρονος μονάρχης ξεκίνησε κύκλο θεραπειών, για την έκβαση των οποίων εκφράζει αισιοδοξία και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Ο Κάρολος διαδέχθηκε στον βρετανικό θρόνο τη μητέρα του, Ελισάβετ Β΄, μετά τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022. Παρότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για θέματα υγείας, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του.

Τον προηγούμενο μήνα είχε νοσηλευτεί για τρεις ημέρες λόγω επέμβασης για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας διαπιστώθηκε όμως «ένα διαφορετικό ζήτημα ανησυχίας. Οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου», αναφέρει η ανακοίνωση του παλατιού.

Ο λόγος που ο βρετανός μονάρχης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του, εξηγείται στην ανακοίνωση, ήταν για να αποτρέψει τη φημολογία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και να ευαισθητοποιήσει παράλληλα τους πολίτες σχετικά με τον καρκίνο.

Στη Βρετανία αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες ο πρίγκιπας Χάρι, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, μεταδίδει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον του δούκα του Σάσεξ. Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ έχουν μετακομίσει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου ζουν με τα δύο παιδιά τους.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον βασιλιά Κάρολο. «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα επιστρέψει δυνατός πολύ σύντομα και γνωρίζω πως όλη η χώρα του στέλνει ευχές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την ανησυχία του μόλις ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του βρετανού μονάρχη και είπε σε δημοσιογράφους πως θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο γνώρισα καλά στη διάρκεια της προεδρίας μου. Προσευχόμαστε όλοι να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο – Στρεπτόκοκκος: Προσπαθούσαν επί μια ώρα να επαναφέρουν στη ζωή την 9χρονη