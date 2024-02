Πολιτική

Τσιόδρας για Ευρωεκλογές: Με ενδιαφέρει η Ευρώπη

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για τις ευρωεκλογές, τους αγρότες, τον γάμο των ομόφυλων και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Εγώ δεν μπορώ να κάνω ανακοίνωση, οι ανακοινώσεις γίνονται από τον πρόεδρος της ΝΔ. Με ενδιαφέρει ο τομέας Ευρώπη, δεν το έχω κρύψει», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ημέρας, τους αγρότες, επανάλαβε πως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι πάντα ανοιχτός στις συναντήσεις, είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο» και διαβεβαίωσε πως, και «ο κ.Αυγενάκης είναι σε διάλογο με τους αγρότες, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι με αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τους αγρότες, αλλά ο υπουργός ξέρει τα θέματά τους».

Αναγνώρισε πως το αγροτικό είναι «ένα δύσκολο θέμα», δίνοντας τα παραδείγματα στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, όπου είδαμε τρακτέρ στους δρόμους, σημειώνοντας πως «κανένας δεν θέλει τα τρακτέρ στην Αθήνα».

Ως προς τα αίτια του προβλήματος, εκτίμησε πως, «σε κάποιο βαθμό οφείλεται και στην ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Βεβαίως είναι αναγκαία η πράσινη μετάβαση όμως με τους γρήγορους ρυθμούς που γίνεται, γίνεται σε βάρος του ανταγωνισμού».

Αναφορικά με το διακύβευμα των ευρωεκλογών είπε πως, «εκεί παίρνονται αποφάσεις για εμάς», γεγονός που δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτές τις κάλπες.

«Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπάρχει μία μερίδα που αντιδρά», είπε ενώ παραδέχθηκε πως «θέμα» υπάρχει και για τον γάμο των ομόφυλων.

«Όταν έφερε ο πρωθυπουργός το νομοσχέδιο ήξερε πως θα υπάρξουν αντιδράσεις, όμως στο τέλος της ημέρας θα μετρήσει το γενικό κυβερνητικό έργο», είπε και ερωτηθείς για το αν υπάρχει ρεύμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε πως, «περισσότερο βλέπουμε ανακατανομή πιο δεξιά από τη ΝΔ, παρά ρεύμα».

Επανερχόμενος στο θέμα των αγροτών, είπε ότι, «οι ανακοινώσεις που έγιναν την Παρασκευή έγιναν εξαντλώντας το δημοσιονομικό όριο που υπάρχει. Προφανώς και υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να λειτουργήσουν μεσοπρόθεσμα», ενώ σημείωσε πως οι αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς «κινούνται με πολύ γρήγορους οι ρυθμούς. Έχουν πάρει πάρα πολλοί την προκαταβολή, δεν έχουν πάρει εκεί που υπάρχουν πρόβλημα με τις αιτήσεις» και ξεκαθάρισε πως, η αποζημίωση «δεν συνδέεται με τις ευρωεκλογές, η ΕΕ δίνει περιθώρια τέσσερα χρόνια και μείς τα δίνουμε σε έξι μήνες».

Τέλος, σημείωσε ότι, «οι μεμονωμένοι αγρότες μπορούν να μπουν σε συνεταιρισμούς και να επωφεληθούν, έχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα».

