Κοινωνία

Αγρότες: Πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια για κλείσιμο των δρόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη ετοιμότητα για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται οι αγρότες. Τι λένε για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

-

Την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους πήραν οι αγρότες που συνεδρίασαν χθες στα μπλόκα της Καρδίτσας. Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην περιοχή, Τζίνα Στασινοπούλου, αποφασίστηκε να προχωρήσουν πλέον σε πολύωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών και όχι πια σε συμβολικούς.

Η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού τείνει χείρα διαλόγου, οι τελικές αποφάσεις όμως, θα ληφθούν στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων, που θα γίνει στις 12:00 στη Νίκαια της Λάρισας.

«Οι τσέπες συνεχίζουν να είναι άδειες, θα γίνει συνάντηση, αλλά όταν η κυβέρνηση θέλει να δώσει πραγματική λύση στα προβλήματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

«Αν δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, δεν θα πάμε να πας πει έχετε δίκιο, αν δεν μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα», συμπλήρωσε για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Με την κάθοδό μας στους δρόμους ανοίγουμε το δρόμο στη λύση του προβλήματος όλης της χώρας», κατέληξε «δείχνοντας» τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιόδρας για Ευρωεκλογές: Με ενδιαφέρει η Ευρώπη

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο αμερικανικό πλήγμα κατά των Χούθι

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών