Τραγωδία στα Τέμπη - Αγοραστός: Ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη

Ποια ήταν η αφορμή για να ασκηθεί ποινικη δίωξη σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού. Ποια η κατηγορία σε βάρος του.

Νέες διαστάσεις παίρνουν οι έρευνες για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Κώστα Αγοραστού, πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Αφορμή για τη δίωξη είναι το μπάζωμα στον τόπο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, με τον Κ. Αγοραστό να κατηγορείται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Ο πρώην περιφερειάρχης παραπέμπεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που είχε ξεκινήσει μετά από μήνυση που κατέθεσαν εναντίον του συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Η μήνυση στρεφόταν και κατά παντός υπευθύνου για την απόφαση να αλλοιωθεί ο τόπος του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι στο υπόμνημα που κατέθεσε, επιχείρησε να πετάξει τις ευθύνες από πάνω, του βάζοντας στο κάδρο την αστυνομία, την πυροσβεστική, τον γ.γ πολιτικής προστασίας, τις εισαγγελικές και τις ανακριτικές αρχές.



Ο Κώστας Αγοραστός είχε ισχυριστεί ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε καθαρά υποστηρικτικό και όχι αποφασιστικό ρόλο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

