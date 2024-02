Κοινωνία

Πέθανε ο Βαγγέλης Ρωχάμης

Ποια τα αίτια του θανάτου του διάσημου κακοποιού, ο οποίος είχε υποστεί σωρεία καταδικών για ποινικά αδικήματα.

Την τελευταία του πνοή άφησε από παθολογικά αίτια σε ηλικία 73 ετών στη Χαλκίδα, ο διάσημος καταδικασθείς για σωρεία εγκλημάτων Βαγγέλης Ρωχάμης. Ο Ρωχάμης είχε αποφυλακιστεί το 2000 και έκτοτε ζούσε στο Λευκαντί Εύβοιας. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και σύμφωνα με πληροφορίες εκδήλωσε νεφρική ανεπάρκεια. Την Τρίτη στις 12.00 μεσημέρι και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αιμοκάθαρσης υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε.

Η πολυτάραχη ζωή του

Ο Βαγγέλης Ρωχάμης γεννήθηκε το 1951 στην.Εύβοια. Μέλος πολυμελούς οικογένειας, σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε να εργάζεται με σκοπό την συντήρηση της. Στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του στη Σύρο (1971) και επειδή δεν του χορηγήθηκε άδεια προκειμένου να επισκεφθεί τη νεογέννητη κόρη του, απέδρασε από το στρατόπεδο. Κατηγορήθηκε επίσης για κλοπή μοτοποδηλάτου και ήλθε σε προστριβή με ανωτέρους του στο στρατό, οπότε και έλαβε προσωρινή αναβολή.

Το 1976 φυλακίστηκε για την κλοπή που πραγματοποίησε στο ταχυδρομείο του χωριού του. Προς το τέλος της δεκαετίας του '70 πήρε άτυπο διαζύγιο από τη σύζυγό του και για λίγους μήνες μετέβη στην Κύπρο. Το 1980 συνελήφθη για απόπειρα πώλησης κλεμμένων τηλεοράσεων και φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό.

Το Δεκέμβριο του 1981 πρωταγωνίστησε στην πρώτη στάση κρατουμένων στις φυλακές.

Έχει πραγματοποιήσει πάνω από δέκα αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού, Χαλκίδας, Κέρκυρας και Αλικαρνασσού. Στις αποδράσεις του τον βοήθησαν φίλοι, ενώ στην απόκρυψη του, βοήθησαν γυναίκες.

Είχε αποφυλακιστεί με βούλευμα τον Απρίλιο του 2000 και έκτοτε ζούσε στο Λευκαντί της Εύβοιας.

