Ερντογάν: Ανακοίνωσε επενδύσεις στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό το 2023

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι ξεκίνησε ένα έργο απασχόλησης που θα συγκεντρώσει τις επενδύσεις της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας στις πόλεις της σεισμογενούς ζώνης μας

Επενδύσεις της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας στις σεισμόπληκτες περιοχές εξήγγειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το Καχραμάνμαρας με αφορμή τη σημερινή πρώτη επέτειο των σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι ξεκίνησαν ένα έργο απασχόλησης που θα συγκεντρώσει «τις επενδύσεις της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας στον τομέα των κινητήρων στις πόλεις της σεισμογενούς ζώνης μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την ίδρυση βιομηχανικής περιοχής για τη εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Roketsan στην Αντιόχεια.

Ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή μιας μεγάλης εγκατάσταση στο Καχραμάνμαρας που θα παράγει αεροπορικές δομές μέσω της αμυντικής εταιρείας Tusas. «Πολλά αεροπορικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του μη επανδρωμένου αεροσκάφους μας ANKA θα παράγονται τώρα εδώ», ανέφερε ο Ταγίπ Ερνρογάν και πρόσθεσε:

«Με άλλα λόγια, κάνουμε το Καχραμάνμαρας το δεύτερο κέντρο αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας μας μετά την Άγκυρα».

