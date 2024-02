Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: δεύτερος θάνατος μετά την 9χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας θάνατος από στρεπτόκκοκο, φέρνει ανησυχία στους ειδικούς.

-

Της Φαίης Χρυσοχόου

Μετά το εννιάχρονο κορίτσι που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο του Διδυμότειχου, από επιθετικό στρεπτόκοκκο ένας ακόμη θάνατος από τον αναπνευστικό ιό.

Θετικός στο στρεπτόκοκο και 28χρονος από τον Τυρναβο που κατεληξε στο νοσομειο Θεσαλονίκης Παπαγεωργιου από 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως με καρδιακή ανεπαρκεια κι ενδοκαρδίτιδα . Υπεβλήθει σε επείγουσα καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση αλλα ένα 24ωρο μετα απεβίωσε

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ανέφερε: "Είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις , είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρώνται η στα 2 μας χέρια, είναι 5 με 10 περιστατικά το χρόνο σε έναν πληθυσμό , όπως η Ελλάδα στις οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό .Ο στρεπτόκοκκος ακόμα κ στα παιδάκια μπορεί να περάσει στο αίμα κ να προκαλέσει βαριά νόσο".

Ο στρεπτόκοκκος συνήθως προκαλεί λοιμώξεις όπως φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, πυρετό, έντονη καταβολή, ανορεξία, ωχρό χρωμα. Με την εμφανισή τους η επίσκεψη στο γιατρό είναι απαραιτητη.

Όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης οι ειδικοί συμβουλεύουν:

Σωστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και της υγιεινής των χεριών

Αποφυγή του συγχρωτισμού και σωστός αερισμός των χώρων

Περιορισμός των ατόμων που νοσούν σε κατ’ οίκον νοσηλεία, τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο μετά την έναρξη της αντιβιοτικής τους αγωγής

Οι επιστημονες παρακολουθούν το φαινομενο που συνηθως παρουσιάζει έξαρση την άνοιξη και καλούν τους γονείς να είναι σε επαγρύπνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών

Καλλιτεχνική κολύμβηση: “Ασημένια” η Ευαγγελία Πλατανιώτη

Κέρκυρα: παιδί έπεσε από γέφυρα κάνοντας ποδήλατο