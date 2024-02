Κόσμος

Τραμπ: Δεν έχει ασυλία για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020

Αυξάνονται οι πιθανότητες ποινικής δίκης του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χαίρει ασυλίας από τις εις βάρος του κατηγορίες για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, φέρνοντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ένα βήμα πιο κοντά σε μια άνευ προηγουμένου ποινική δίκη.

Οι τρεις δικαστές του Εφετείου της Ουάσινγκτον απέρριψαν την επιχειρηματολογία Τραμπ ότι δεν μπορεί να διωχθεί, επειδή οι κατηγορίες σχετίζονται με τις επίσημες ευθύνες του ως προέδρου.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το πόστο του προέδρου τοποθετεί τους πρώην προέδρους υπεράνω του νόμου για πάντα έπειτα», τόνισαν οι δικαστές στην ομόφωνη απόφασή τους.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε «εκτελεστική ασυλία» που μπορεί να προστάτευε τον Τραμπ από ποινικές διώξεις ενώ υπηρετούσε ως πρόεδρος «δεν τον προστατεύει πλέον από αυτή τη δίωξη».

Ο Τραμπ έχει πλέον το δικαίωμα να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

