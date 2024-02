Κοινωνία

Κύθηρα: πλοίο προσάραξε στον λιμενοβραχίονα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα μέλη του πληρώματος και τους επιβαινοντες. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

-

Στον λιμενοβραχίονα στο Διακόφτι Κυθήρων προσάραξε κατά τον απόπλου του το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο aqua jewel με 40 μέλη πλήρωμα και 25 επιβάτες.

Από την προσάραξη δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μεταβαίνει ρυμουλκό ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 7 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια για κλείσιμο των δρόμων

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών

Παπαστεργίου στον ΑΝΤ1: σε λίγες μόνο ώρες θα κατεβαίνουν τα deep fake (βίντεο)