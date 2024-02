Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ: Έχασε και τώρα... “τρέχει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 'Ενωση ηττήθηκε από την Μούρθια και πλέον πρέπει να κάνει το απόλυτο για να ελπίζει σε πρόκριση στον επόμενο γύρο.

-

Την τρίτη σερί ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των «16» του Basketball Champions League, υπέστη στο κλειστό των Άνω Λιοσίων η ΑΕΚ. Η Ένωση ηττήθηκε 79-84 από την Μούρθια, με τους Ισπανούς να συνεχίζουν αήττητοι (3-0) στον 12ο όμιλο.

Η αδυναμία της ΑΕΚ σε ριμπάουντ (29 έναντι 36) και δημιουργία (15 ασίστ έναντι 23), τα 18 λάθη της ελληνικής ομάδας και η αστοχία της από τα 6,75 (3/11), δεν επέτρεψαν στους «κιτρινόμαυρους» την υπέρβαση, απέναντι στην σαφώς ανώτερης δυναμικότητας Μούρθια, η οποία με αήττητο ρεκόρ 3-0 «αγκάλιασε» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, με κατάθεση ψυχής οι παίκτες της Ένωσης κατάφεραν να βάλουν... δύσκολα στους Ισπανούς, οι οποίοι αισθάνονταν την... ανάσα της ΑΕΚ, μέχρι το ξέσπασμα τους από τα 6,75 στον... επίλογο του αγώνα.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, μάλιστα, πίστεψε στην υπέρβαση στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όταν ολοκλήρωσε επιμέρους σκορ 11-2 και... προσπέρασε με 63-62. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το μακρινό σουτ και ανέκτησαν το προβάδισμα, αλλά στο 35΄ είδαν την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 70-70. Ένα... γκολ-φάουλ όμως του γνώριμου μας Σαντ Ρος διαμόρφωσε το 72-75, ενώ στη συνέχεια ο Τοντόροβιτς πήρε «φωτιά» από τα 6,75 και με δύο κολλητά τρίποντα «κλείδωσε» το «διπλό» της Μούρθια στο 39΄, διαμορφώνοντας το μη αναστρέψιμο 76-83.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Μάρκο Τοντόροβιτς με 21 πόντους, ενώ από 11 πρόσθεσαν οι Χάουαρντ Σαντ Ρος και Τάιλερ Έννις. Από τη ΑΕΚ έλαμψε ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 39-42, 60-62, 79-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέγιτς, Γιάκομπς, Γιλμάζ

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ (1), Νάιτ 9, Κουζέλογλου 12, ΜακΡέι 20, Ραντλ 12 (1), Χατζηδάκης, Χόλινς 5, Καράμπελας, Μόργκαν, Μόργκαν 6, Νετζήπογλου 9 (1), Τίλμαν.

ΜΟΥΡΘΙΑ (Σίτο Αλόνσο): Ένις 11 (3), Ρόντιονς Κούρουτς 6, Άρτουρς Κούρουτς 5 (1), Σαντ-Ρος 11 (1), Σλέβα 10 (2), Κοπέιν 7 (1), Ντιανιέ 6, Φαλκ, Γέλινεκ 3, Ράντοβιτς 4, Τοντόροβιτς 21 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιόδρας για Ευρωεκλογές: Με ενδιαφέρει η Ευρώπη

Αγρότες: Πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια για κλείσιμο των δρόμων

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών