Κόσμος

Ισραήλ: 31 όμηροι έχουν χάσει την ζωή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι αναφορικά με τους ομήρους της επίθεσης της Χαμάς.

-

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σήμερα ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 31 εκ των ομήρων που είχαν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγούμενου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

"Ενημερώσαμε 31 οικογένειες ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα που κρατούνταν όμηροι δεν είναι πια εν ζωή και επιβεβαιώσαμε τον θάνατό τους", τόνισε κατά την τακτική ενημέρωση Τύπου.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι 136 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα!

Ρέθυμνο - Βιασμοί ανήλικης: Οι έρευνες, η καταγγελία και οι εμπλεκόμενοι

Οι αγρότες κλιμακώνουν: Αποφάσισαν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και συλλαλητήριο