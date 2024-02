Παράξενα

Ρόδος: 12χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, πήγε βόλτα στην πόλη και προκάλεσε τροχαίο

Συνεργός… και συνεπιβάτης του 12χρονου, ήταν ένας 8χρονος! Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο.

Το αυτοκίνητο συγγενή τους πήραν δύο ανήλικοι και άρχισαν να κάνουν βόλτες στην πόλη της Ρόδου με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ζέφυρος, λίγο μετά τις δύο σήμερα το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε Ρομά ηλικίας 12 ετών, επιχείρησε να εισέλθει σε παρακείμενο δρόμο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο!

Περίοικοι που άκουσαν το θόρυβο βγήκαν να δουν τι συνέβη και τότε έκπληκτοι είδαν τον οδηγό να βγαίνει από το όχημα και ο οποίος ήταν μόλις 12 ετών! Μαζί του, συνεπιβάτης βρισκόταν και ένας 8χρονος.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφθασαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι και διευθέτησαν την υπόθεση.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, οι δύο ανήλικοι Ρομά φέρονται να πήραν εν αγνοία του ιδιοκτήτη (επίσης ομόφυλός τους) το αυτοκίνητο και να ξεκίνησαν τις βόλτες στην πόλη.

