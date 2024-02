Πολιτική

Μη κρατικά Πανεπιστήμια - Πιερρακάκης: εισαγωγή με πανελλαδικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην παρουσίαση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

-

Αποκλειστικά μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων θα περνούν οι υποψήφιοι για να φοιτήσουν στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά παραρτήματα των ξένων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα, όπως τόνισε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο.

Θα μπορούν να εγγράφονται σε αυτά αφού βεβαίως πληρούν και όλα τα επιπλέον κριτήρια που το μητρικό ξένο πανεπιστήμιο θα έχει θέσει, είπε.

Εξήγησε επίσης, ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος, θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει. Αυτό θα προκύπτει από τον μέσο όρο της επίδοσής του στα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει επί 0,8.

Το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, πρόκειται να αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση έως σήμερα το βράδυ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ελάχιστο κόστος για την ίδρυση ενός τέτοιου παραρτήματος ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ, το οποίο αναλύεται σε κόστος 500.000 ευρώ για κάθε μία από τις τρεις σχολές που υποχρεωτικά θα ιδρύσει και 500.000 ευρώ για το κόστος των κτιρίων τουλάχιστον.

Εξαιρούνται τα 20 πρώτα στη διεθνή κατάταξη πανεπιστήμια του κόσμου που θα έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν μία σχολή. Τα κριτήρια της ίδρυσης είναι τα πιο αυστηρά σε όλη την Ευρώπη και την τήρηση τους θα την έχει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα παραρτήματα θα είναι νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνδεδεμένα με ένα μητρικό πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα σπουδών ενώ δεν θα επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση του διδακτικού προσωπικού των δημοσίων πανεπιστημίων στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, όποιος έχει διεθνές μπακαλοερά και όποιος έχει απολυτήριο λυκείου άλλης χώρας ισότιμο με το δικό μας, εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στα μη κρατικά ΑΕΙ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για αγρότες: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Μαστροπεία: την “φυλάκισαν” στη Γερμανία και την εξέδιδαν στην Ελλάδα

Πρέβεζα: Αγνοείται ψαροντουφεκάς - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του