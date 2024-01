Πολιτική

Καταλήψεις - Πιερρακάκης: Δεν θα χαθεί η Εξεταστική, τα δημόσια ΑΕΙ είναι η “ναυαρχίδα” μας (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Παιδείας στον ΑΝΤ1 για εξ αποστάσεως μαθήματα και εξετάσεις, για την αστυνομική παρέμβαση σε ΑΕΙ, την χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, για τις καταλήψεις σε πανεπιστήμια και τον φόβο των γονιών και φοιτητών μην χαθεί το εξάμηνο, αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το νομοσχέδιο για την λειτουργία των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο, μετά από τις αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα στην Σύνοδο των Πρυτάνεων», καθώς θα γίνουν εξ αποστάσεως μαθήματα και εξετάσεις σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί, συμπληρώνοντας πως «τα ψηφιακά μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε έχουν στο παρελθόν φανεί ως ένα μέτρο που καθιστά ανενεργές τις καταλήψεις, που τις “σπάει”».

Ερωτηθείς για την βούληση να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση σε υπό κατάληψη σχολές, ο Υπουργός Παιδείας, είπε ότι «έχει ήδη παρέμβει η Αστυνομία στο ΕΜΠ, σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές. Θα παρέμβουμε όπου και όποτε χρειαστεί, αλλά θέλουμε συνεργασία με τους πρυτάνεις, για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση».

Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά «στηρίζουμε τους πρυτάνεις σε κάθε πτυχή. Αλλά από την άλλη, το αυτοδιοίκητο έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις».

Σχετικά με τις ρυθμίσεις σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενάντια στην λειτουργία των οποίων γίνονται οι καταλήψεις σε δεκάδες τμήματα και σχολές ανά την Ελλάδα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε «είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα ρίξουμε νερό στον μύλο της προβοκάτσιας. Τα βήματα μας θα είναι στέρεα. Ο νόμος είναι νόμος. Είμαστε στο 2024. Χρειάζεται να στηριχθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το ερώτημα είναι “στηρίζουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο εκείνοι που de facto με δολιοφθορές στοχεύουν στο να το κλείνουν;».

Για την χρηματοδότηση των δημόσιων ΑΕΙ, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε «Η κριτική από την αντιπολίτευση είναι ειρωνική, γιατί η χρηματοδότηση μειωνόταν από όταν μπήκαμε στο μνημόνιο και μέχρι το 2018. Από το 2018 αυξάνουμε την χρηματοδότηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Αν προσθέσουμε σε αυτό και χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, πχ. για τις φοιτητικές εστίες, θα δείτε ότι είναι μεγάλες οι χρηματοδοτήσεις».

«Ο νόμος θα έχει 200 άρθρα. Από αυτά τα 170 θα αφορούν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό δείχνει πως σκεπτόμαστε και πως οριοθετούμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο: ήταν “ναυαρχίδα” και θα παραμείνει “ναυαρχίδα” της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και συνέχισε λέγοντας «όταν βγει το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, καλώ την αντιπολίτευση να εξετάσει καλά τα κριτήρια για τα μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα», αναφέροντας ακόμη ότι «η χώρα έχει συρθεί να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα στα πάνω από 30 κολλέγια που έχουμε στην Ελλάδα» χωρίς να υπάρχει προηγούμενη αξιολόγηση τους, ενώ «τώρα λέμε να αναγνωρίσουμε τα ακαδημαϊκά δικαιώματα σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια».

