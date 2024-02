Κοινωνία

Μάνδρα: Δολοφονία επιχειρηματία - Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την δολοφονία στην Μάνδρα Αττικής.

-

Απανθρακωμένος βρέθηκε ένας επιχειρηματίας κοντά στο σπίτι του στη Μάνδρα Αττικής στην οδό Αγίας Αικατερίνης.

Το αμάξι του τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες για να σβήσουν την φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο κρεάτων στην περιοχή των Μεγάρων.Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών οι οποίοι διέφυγαν με μηχανή.

Από τις έρευνες της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν- δίπλα από το καμένο όχημα- κάλυκες και ένα Καλάσνικοφ ενώ λίγα μέτρα πιο μακριά εντοπίστηκε ένα άλλο αυτοκίνητο καμένο, πιθανότατα των δραστών.

Προς το παρόν εξετάζεται αν το όχημα του θύματος πυρπολήθηκε επί τούτου από τους δράστες ή αν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών πήρε φωτιά.

Αναμένεται να εξακριβωθεί κατα πόσο η σορός ανήκει στον εν λόγω επιχειρηματία.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, επί της οδού Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα Αττικής. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 7, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 12χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, πήγε βόλτα στην πόλη και προκάλεσε τροχαίο

Βασιλιάς Κάρολος: η ανησυχία για τη διάγνωση με καρκίνο και η εξωστρέφεια του Παλατιού (βίντεο)

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για αγρότες: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους (εικόνες)