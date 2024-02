Αθλητικά

Eurocup: Ο Άρης υπέταξε την Τρέντο (εικόνες)

Ο Άρης έκλεισε την κανονική περίοδο με νίκη επί της Τρέντο στο φλεγόμενο Αλεξάνδρειο, κατέκτησε την 5η θέση και έκλεισε ραντεβού με την ουκρανική Προμετέι στη Ρίγα της Λετονίας, σε νοκ-άουτ ματς για τους 12 του EuroCup

«Έβλεπε» την... πλάτη της αντιπάλου του, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Άρης, ωστόσο, ύψωσε «ανάστημα» στο φινάλε της αναμέτρησης και επικράτησε απόψε στο «Nick Galis Hall», για τη 18η, και τελευταία, αγωνιστική του Eurocup επί της Τρέντο με 84-77. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 5η θέση στη βαθμολογία του Β’ ομίλου και αντίπαλο στην επόμενη, νοκ άουτ, φάση της διοργάνωσης, με μειονέκτημα έδρας, την ουκρανική Προμετέι.

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι δεν «πλήρωσαν» τα 18 λάθη που έκαναν στο παιχνίδι, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (17 πόντοι, 4 ασίστ. Το έργο του Ελληνα γκαρντ στήριξαν οι Ρόνι Χάρελ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Σίλβιο Ντε Σόουζα (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ)

Ξεχώρισαν για την Τρέντο οι Καμάρ Μπάλντγουϊν (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πρέντις Χαμπ (15 πόντοι, με 5/10 τρίποντα, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 34-41, 51-52, 84-77

Με το... καλησπέρα, επενδύοντας στην αποτελεσματική άμυνά της και την εκτελεστική δεινότητα των Μπιλίγκα, Γκρατζούλις, η Τρέντο προηγήθηκε στο 2’ με 0-6. Διαφορά που στο 9’, με τον Μπάλντγουϊν να μπαίνει στην εξίσωση, «ανέβηκε» στο +11 (13-24).

Ο Αρης αντέδρασε, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Τολιόπουλο και τους Κατσίβελη, Σανόγκο, Μποχωρίδη να στηρίζουν το έργο του και με επιμέρους 14-3 έφερε το ματς σε ισορροπία στο 14’ (27-27).

Η ιταλική ομάδα, με δυναμική στη ρακέτα και πολλές δεύτερες επιθέσεις, μετά από επιθετικά ριμπάουντ, εκμεταλλευόμενη, παράλληλα, τα λάθη των «κιτρινόμαυρων», «απάντησε» με σερί 5-14 και πήρε εκ νέου τα ηνία στο σκορ στο 19’ με +9 (32-41).

Ο Άρης μείωσε στον πόντο στο 24’ (43-44) και έγινε πρόσκαιρα «αφεντικό» στο παρκέ στο 27’ (49-48). Η Τρέντο «γύρισε» άμεσα το παιχνίδι (49-52) και μετά από μια ισοπαλία στο ενδιάμεσο (57-57) πήγε στο +7 στο 32’ (57-64).

Οι Θεσσαλονικείς δεν εγκατέλειψαν τη μάχη και με σερί 13-3 ξέφυγαν στο 36’ με +3 (70-67).

Ο Χαμπ, με εντυπωσιακό τρόπο από τα 6.75, κράτησε «ζωντανή» στο ματς την Τρέντο (73-75), το ίδιο αποφασιστικοί, όμως, ήταν οι Σταρκ, Χάρελ, Σανόγκο, οι συνεχείς πόντοι των οποίων έστειλαν τον Αρη στο 81-75, με 43’’8 και «καθάρισαν» το παιχνίδι.

*Με θέση στα επίσημα, στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, παρακολούθησε την αναμέτρηση ο Νίκος Γκάλης. Ο κορυφαίος του ελληνικού μπάσκετ εισέπραξε αποθεωτική υποδοχή με την εμφάνισή του στην κεντρική σάλα του γηπέδου, η οποία έχει το όνομά του. Το παιχνίδι παρακολούθησαν δια ζώσης, επίσης, και παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αρη.

Διαιτητές: Μπισάνγκ (Γαλλία), Μπαένα (Ισπανία), Μπουμπέρτ (Γαλλία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Σταρκ 12, Σανόγκο 5, Τολιόπουλος 17 (3), Κατσίβελης 5 (1), Μπλούμπεργκς 1, Μποχωρίδης 11 (1), Περσίδης 2, Ντε Σόουζα 14, Χάρελ 15 (2), Καλόγηρος, Μπάνκστον 2.

ΤΡΕΝΤΟ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χαμπ 15 (5), Αλβίτι 5 (1), Κόντι 4, Φορέι 4, Κουκ 5, Ούντομ 7 (1), Μπιλίγκα 11, Γκρατζούλις 6, Μπάλντγουϊν 20 (1).

