Σεισμός στα Αντικύθηρα

Νυχτερινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου" κατέγραψαν οι σεισμογράφοι. Πόσο ήταν το μέγεθος της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Φεβρουαρίου ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,5 χιλιόμετρα.

