ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Νέο περιστατικό βίας μέσα σε σχολείο με ανήλικους δράστες και θύμα. Γιατί διώκονται δύο συμμαθήτριες της κοπέλας.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε σχολείο, αυτήν την φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαθήτριες του ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων έσπρωξαν και χτύπησαν μία 17χρονη συμμαθήτριά τους.

Μια άλλη ανήλικη κατέγραψε την επίθεση σε βίντεο.

Σε βάρος των δύο κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Σε βάρος της τρίτης ανήλικης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

