Παράξενα

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως η σύζυγος κατάφερε να ενημερώσει την Αστυνομία. Ταμπουρώθηκε στο σπίτι ο άνδρας για να μην συλληφθεί. Τι υποστήριξε στο δικαστήριο.

-

Πρωτοφανές περιστατικό στην Σκιάθο. Ο καβγάς ενός ζευγαριού βγήκε εκτός ελέγχου, με τον 35χρονο άνδρα να ταμπουρώνεται στο σπίτι για να μην συλληφθεί, ενώ την Τετάρτη που εκδικάστηκε η μήνυση εις βάρος του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αποκαλύφθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Όλα συνέβησαν στις 26 Ιανουαρίου, όταν το ζευγάρι άρχισε να τσακώνεται επειδή στο σπίτι δεν υπήρχαν… κρεμμύδια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα gegonota.news, οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα και ο 35χρονος κατέληξε να βρίζει και να απειλεί την σύζυγό του, ενώ έσπασε ένα κομοδίνο στην αυλή του σπιτιού, επειδή ήταν έξαλλος που δεν υπήρχαν στο σπίτι κρεμμύδια και ήθελε να μαγειρέψει για το 20 μηνών παιδί τους που ήταν αδιάθετο.

«Θα τα σπάσω όλα, θα σε σκοτώσω» φώναζε και απειλούσε να χειροδικήσει. Η σύζυγος κατάλαβε πως έπρεπε να φύγει από το σπίτι και του είπε πως θα πάει να αγοράσει τα κρεμμύδια. Η γυναίκα πήγε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σπίτι, τον είδαν να κάθεται στην αυλή με το παιδί, ενώ η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ο ίδιος ζητούσε να μιλήσει με την 30χρονη σύζυγό του και οι αστυνομικοί του ζητούσαν με τη σειρά τους, να τους δώσει το παιδί, γιατί ήταν αδιάθετο και χρειαζόταν φροντίδα.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να πείσουν τον 35χρονο να παραδώσει το παιδί στον πεθερό του. Φέρεται να του είπε πως δεν αντέχει άλλο να μένει νηστικός, με την κόρη του να μην του δίνει καμία προσοχή.

Στη συνέχεια παρουσία δικαστικού λειτουργού οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού και τον συνέλαβαν.

Ενώπιον του δικαστηρίου ο 35χρονος ισχυρίστηκε πως η 30χρονη είναι ανίκανη για σύζυγος και μητέρα και τον άφηνε νηστικό, ενώ η γυναίκα υποστήριξε πως ο άντρας της έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 35χρονος καταδικάστηκε χθες σε 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή και με τον όρο να μην πλησιάζει την σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να μην υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)