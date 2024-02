Οικονομία

“Ο άλλος άνθρωπος” - Γουβανέλης: Ο Πολυχρονόπουλος “διαχειριζόταν” τον λογαριασμό της μητέρας του (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος της ηλικιωμένης για τον τρόπο που γίνονταν οι αναλήψεις. Τι απαντά για το “ξέπλυμα χρήματος” και το κατά πόσον δωρεές πολιτών “παίχτηκαν” στον τζόγο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Ελευθέριος Γαβουνέλης, δικηγόρος της μητέρας του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας για «ξέπλυμα χρήματος», μετά από το πόρισμα της Αρχής για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως είπε ο συνήγορος της, η ηλικιωμένη, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε μιλήσει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», δεν αντιμετωπίζει επισήμως καμία κατηγορία, καθώς μέχρι στιγμής το μόνο που έχει επισήμως συμβεί είναι η κατάθεση του πορίσματος για το «ξέπλυμα χρήματος» στην Δικαιοσύνη για περαιτέρω έλεγχο στην κοινωνική κουζίνα, μετά από τον εντοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δωρεές που κατατίθεντο σε λογαριασμούς συγγενών του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου.

Ο κ. Γαβουνέλης υποστήριξε ότι η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου είχε πλήρη γνώση των καταθέσεων που γίνονταν στον τραπεζικό λογαριασμό της και ότι αυτός είχε «διατεθεί» για την συγκέντρωση χρημάτων για την κοινωνική κουζίνα, καθώς η δράση αυτή δεν είχε κάποια νομική οντότητα και επομένως συνδεδεμένους λογαριασμούς για δωρέες.

Ο δικηγόρος αρνήθηκε για λογαριασμό της πελάτισσας του, ότι γνώριζε πως χρήματα από τις δωρεές πολιτών χρησιμοποιούνταν από τον γιό της για τζόγο, όπως περιγράφεται στο πόρισμα της Αρχής για το «ξέπλυμα χρήματος», αλλά δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει το ακριβές ύψος των χρημάτων που έμπαιναν καθημερινά στον λογαριασμό της.

Ως προς τις αναλήψεις των χρημάτων από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, καίτοι εκείνος δεν ήταν συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού, ο δικηγόρος είπε ότι η κάρτα αναλήψεων που ήταν συνδεδεμένη με τον λογαριασμό είχε «παραδοθεί» σε εκείνον από την ηλικιωμένη μαζί με τους κωδικούς και ότι έτσι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» μπορούσε να «τραβάει» χρήματα από τις δωρεές πολιτών.