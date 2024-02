Παράξενα

Σποράδες: Μητέρα απειλούσε τον γιο της ότι θα έρθει από τις ΗΠΑ να του ρίξει οξύ

Η τοξική σχέση μιας υπερήλικης μητέρας με τον γιό της. Καταδικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση.

Η τοξική σχέση μιας υπερήλικης μητέρας με τον γιό της , έφτασε χθες στις αίθουσες των δικαστηρίων. Η μητέρα που ζει στην Αμερική στέλνει, παρά τα 80 χρόνια της, «εμπρηστικά» μηνύματα στον 60χρονο γιό της και τον απειλεί πως θα μεταβεί σε νησί των Σποράδων όπου μένει για να του ρίξει οξύ και να του κάψει την επιχείρηση.

«Θα έρθω στο χωριό και θα σας ρίξω οξύ», ανέφερε ένα από τα μηνύματά της για τα οποία κατατέθηκε μήνυση εις βάρος της τον Αύγουστο του 2022, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η 80χρονη «πυροβολεί» με μηνύματα τον γιό της με απειλές για κάψιμο των σκαφών που διαθέτει για ενοικίαση, ενώ είχε εκδοθεί σε βάρος της και άλλη δικαστική απόφαση την οποία παραβίασε. Ο 60χρονος που τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα δεν εξήγησε χθες στο δικαστήριο για ποιους λόγους έφτασαν οι σχέσεις τους σε αυτό το οριακό σημείο.

Η 80χρονη καταδικάστηκε χθες ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση 14 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση, εξύβριση και παραβίαση δικαστικής απόφασης κατ’ εξακολούθηση.

