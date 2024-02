Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Ο Ερντογάν πήρε τα F-16 και “έγινε αρνάκι” ή δεν άλλαξε στάση;

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου επιχειρούν να “διαβάσουν” την επόμενη ημέρα στις σχέσεις της Άγκυρας με την Δύση, στον απόηχο των εξελίξεων με τα F-16 και τα F-35.

Στο νεότερο επεισόδιο της σειράς οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, επιχειρείται μια «σκιαγράφηση» της… νέας πραγματικότητας στην Τουρκία, μετά το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για τα F-16 και τις «υποσχέσεις υπό όρους» για επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα των F-35 και το κατά πόσον οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αλλαγή στάσης τον Πρόεδρο της χώρας ή αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραμένει σε ίδια ρότα με το πρόσφατο παρελθόν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή τους για το εν λόγω επεισόδιο, «η Αμερικανίδα αναπληρωτής ΥΦΕΞ Βικτώρια Νούλαντ έστησε στον τοίχο τον Ταγίπ Ερντογάν με τις δηλώσεις της για τους S-400, αλλά ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είπε λέξη. Ο Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο δεν διέψευσε την Νούλαντ, ούτε καν απάντησε στις αιχμές της. Συζητάμε τη σχέση της Τουρκίας με τη Δύση έπειτα από την απόφαση για προμήθεια των F-16 στην Τουρκία».

