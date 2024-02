Κοινωνία

Μη κρατικά πανεπιστήμια - Συλλαλητήριο: “Πλακώθηκαν” για την “κεφαλή” στην πορεία (βίντεο)

Φοιτητές τραυματίστηκαν όταν άτομα από διαφορετικές παρατάξεις “πιάστηκαν στα χέρια” για το ποιο μπλοκ θα τεθεί στην κεφαλή της πορείας διαμαρτυρίας του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Άναψαν τα αίματα λίγο μετά τις 11 το πρωί ανάμεσα σε συγκεντρωμένους φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας πρωτού ξεκινήσει το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του εκπαιδευτικού συντάκτη του ΑΝΤ1, Θάνου Κλωνόπουλου, που παρακολουθεί την διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, στα επεισόδια που κράτησαν λίγα λεπτά συμμετείχαν φοιτητές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών που συγκρούστηκαν με άτομα από άλλες φοιτητικές παρατάξεις.

Οι φοιτητές ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους και ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα, ενώ υπήρξανε και τραυματίες έχοντας χτυπήματα στο κεφάλι. Γι’ αυτό και κλήθηκαν και ασθενοφόρα ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ενώ μεταφέρθηκαν και άτομα στον ευαγγελισμό σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Τα επεισόδια διήρκησαν για λίγα λεπτά και αυτή την ώρα συνεχίζουν να συγκεντρώνονται φοιτητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας απ' όλη την Ελλάδα. Έχει προγραμματιστεί πορεία προς τη Βουλή.

Διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Παιδείας και αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση των μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην χώρα μας. Στην πανελλαδική αυτή κινητοποίηση των φοιτητών μετέχουν και μαθητές, εργαζόμενοι και διδάσκοντες στα πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί, εργατικά σωματεία, κινηματικοί φορείς και πολιτικές οργανώσεις. Απεργία έχει κηρύξει για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού ενώ στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έχει αποφασίσει και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ για τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στο συλλαλητήριο.

Ταυτόχρονα, περισσότερα από 250 τμήματα τελούν υπό κατάληψη σε όλη τη χώρα και οι περισσότερες γενικές συνελεύσεις αποφάσισαν να συνεχιστούν οι καταλήψεις μέχρι τουλάχιστον τις 13 Φεβρουαρίου.

Από τις 9 το πρωί ξεκίνησαν να έρχονται οι συγκεντρωμένοι και έκλεισαν την Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας.

