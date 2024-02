Κόσμος

Τουρκία - “Αμπντουλχαμίντ Χαν”: NAVTEX με… οπισθοχώρηση του Ερντογάν

Ποια περιοχή και για ποιες ημέρες δέσμευσε η Τουρκία, εγείροντας αντιδράσεις κατά του Τούρκου Προέδρου, μεταξύ άλλων και από τον “αρχιτέκτονα” του τουρκολιβυκού μνημονίου

-

Νέα Navtex διάρκειας ενός μηνός (07 Φεβρουαρίου-07 Μαρτίου 2024) για το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στο κοίτασμα Akseki-1 στην ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Άγκυρα, προκαλώντας ωστόσο τις αντιδράσεις εθνικιστών, ο οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για οπισθοχώρηση.

Όπως αναφέρεται σε τουρκικά ΜΜΕ και μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το κοίτασμα Akseki-1 είναι η περιοχή όπου είχαν γίνει και οι τελευταίες έρευνες.

Ο αρχιτέκτονας του τουρκολιβυκού μνημονίου, αντιναύαρχος Τζιχάντ Γιαϊτζί, καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι μετά από τον Δεκέμβριο του 2020 δεν έχει βγάλει NAVTEX για έρευνες φυσικού αερίου έξω από τον λεγόμενο «χάρτη της Σεβίλλης» υπονοώντας οπισθοχώρηση του Ερντογάν στην ανατολική Μεσόγειο.

