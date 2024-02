Πολιτική

Χάρης Δούκας: Στόχος να εφαρμόσουμε το μοντέλο της “πόλης των 15 λεπτών” σε γειτονιές της Αθήνας

Ο δήμαρχος της Αθήνας είχε συνάντηση με τον εμπνευστή της “πόλης των 15 λεπτών”. Τι είναι και πως θα ωφελήσει το μοντέλο αυτό τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συνάντησε σήμερα 8 Φεβρουαρίου, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Κάρλος Μορένο, εμπνευστή της «πόλης των 15 λεπτών» δηλαδή μίας πόλης, όπου οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες (υγεία, παιδεία, εκπαίδευση, πράσινο, ψυχαγωγία) μέσα σε 15 λεπτά, χρησιμοποιώντας τα πόδια ή το ποδήλατο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της πράσινης μετάβασης των πόλεων και της ελεύθερης πρόσβασης στον δημόσιο χώρο. Ο Κάρλος Μορένο και ο Δήμαρχος Αθηναίων συμφώνησαν να συγκροτηθούν κοινές ομάδες εργασίες προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ολιστικών παρεμβάσεων σε πιλοτικό επίπεδο, σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας, σε συνεργασία με το δίκτυο C40.

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Η μάχη για την κλιματική αλλαγή θα δοθεί στις πόλεις και πρέπει να κερδηθεί. Απαιτείται ένα νέο, πράσινο, κοινωνικό συμβόλαιο σε όλους τους δήμους που θα αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο, θα το κάνει ανθεκτικό και συμπεριληπτικό. Αυτό απαιτεί αναπροσαρμογή του συνόλου των σχεδιασμών και της δράσης μας. “Η πόλη των 15 λεπτών”, “η βιώσιμη γειτονιά” δεν είναι θεωρητικές έννοιες. Είναι σχέδιa που ήδη υλοποιoύνται στο εξωτερικό, από το Παρίσι μέχρι τη Σανγκάη. Χαίρομαι που ο καθηγητής Κάρλος Μορένο είναι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τις δυνατότητες εφαρμογής τους στην Αθήνα. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι για εμάς πάντα προτεραιότητα στον σχεδιασμό όλων των αστικών αναπλάσεων».

