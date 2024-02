Κοινωνία

Αγρότες: Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Λάρισας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγρότες διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική πολιτική σε θέματα γεωργίας, απέκλεισαν την οδό.

-

Έκλεισε από διαμαρτυρόμενους αγρότες λίγο μετά τις 17.30 η Εθνική Οδός Πειραιώς Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) στο ύψος του Πλατύκαμπου Λαρίσης. Οι αγρότες μετά την καθιερωμένη ημερήσια σύσκεψή τους στο συγκεκριμένο σημείο βγήκαν στον αυτοκινητόδρομο και διέκοψαν την κυκλοφορία διακηρύσσοντας τα αιτήματά τους και ζητώντας κατανόηση και συμπαράσταση από τους οδηγούς. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, πόσο θα κρατήσει ο παρών αποκλεισμός της Εθνικής Οδού.

Να υπενθυμίσουμε ότι βασικά τους αιτήματα αποτελούν η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με σειρά μέτρων, η άμεση αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και η αναθεώρηση της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: “Έσβησαν” οι ελπίδες για τον δίχρονο Νικόλα

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!

Μάνδρα - Γιαλιάς: το καρτέρι θανάτου, ο σωματοφύλακας που “έλειπε” και το μαύρο αμάξι (βίντεο)