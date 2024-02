Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε το διαζύγιο με Καρβαλιάλ (βίντεο)

Διαβάστε την ανακοίνωση της ομάδας του Πειραία. Ποια είναι τα δεδομένα για τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Κάρλος Καρβαλιάλ, κάτι που ήταν ήδη γνωστό και δεν απέμενε παρά η επισημοποίηση.

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει για το τέλος της συνεργασίας της με τον προπονητή Κάρλος Καρβαλιάλ. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της πειραϊκής ομάδας, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου.

Αυτός θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο 63χρονος Ισπανός (Βάσκος) Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αναζητεί η διοίκηση: έμπειρος, «όνομα», καλό βιογραφικό στο οποίο δεσπόζει η κατάκτηση του Europa League και η πολυετής εμπειρία του στους πάγκους της ισπανικής La Liga, αλλά και κύρος για να επιβληθεί στα αποδυτήρια.

Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνεται το όνομα του Μεντιλίμπαρ, παρά τα δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου και τη δεδομένη εκτίμηση που τρέφει γι΄ αυτόν ένας προπονητής-θρύλος των «ερυθρόλευκων», ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η πειραϊκή ομάδα θα παίξει το Σάββατο εναντίον του ΟΦΗ με υπηρεσιακό τεχνικό τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, αλλά τη Δευτέρα «την προπόνηση θα την κάνει ο νέος τεχνικός», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίστηκε από την ΠΑΕ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οδήγησε τη Σεβίλλη στην κατάκτηση του Europa League το 2023 απέναντι στη Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο, ενώ υπήρξε ο δημιουργός της εντυπωσιακής για μια τριετία Έιμπαρ.

Το 2016–17 την οδήγησε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, ενώ μαζί με τον Άσιερ Γκαριτάνο της Λεγανιές μοιράστηκαν το Miguel Munoz Trophy, το βραβείο της χρονιάς για τον καλύτερο μάνατζερ. Την επόμενη χρονιά η Έιμπαρ ήταν ένατη στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας ρεκόρ συλλόγου.

