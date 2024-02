Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Καρβαλιάλ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Πειραιωτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ναυάγησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιάνσεν. Ποιος είναι ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Πορτογάλου.

-

Η διοίκηση του Ολυμπιακού θ' ανακοινώσει σήμερα την απομάκρυνση του Πορτογάλου προπονητή, Κάρλος Καρβαλιάλ, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, η οποία θα παίξει το Σάββατο τον αγώνα με τον ΟΦΗ με υπηρεσιακό προπονητή.

Η περίπτωση του Ολλανδού τεχνικού, Πασκάλ Γιάνσεν, δεν δείχνει να προχωρά και ο σύλλογος του Πειραιά εξετάζει άλλες λύσεις, μεταξύ αυτών και αυτή του Ισπανού, Βάσκο Μεντιλίμπαρ, που πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του με τη Σεβίλη, ενώ στις σκέψεις είναι και η περίπτωση του Κροάτη, Ιγκόρ Τούντορ.

Κόντρα στον ΟΦΗ (10/2, 17:30), οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με υπηρεσιακό προπονητή, που πιθανότατα θα είναι ο τεχνικός της Κ19, Σωτήρης Συλαΐδόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)