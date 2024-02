Αθλητικά

Πλατανιώτη – Μαλκογεώργου: Πρόκριση για το ντουέτο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού

Η εντυπωσιακή εμφάνιση των κολυμβητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η οποία τους εξαφάλισε την πρόκριση.

Την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού εξασφάλισαν η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου, μετά τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα.

Το ελληνικό δίδυμο κατέλαβε την έκτη θέση με 236.7834 βαθμούς και στη συνολική κατάταξη για την Ολυμπιακή πρόκριση, πέρασε το Ισραήλ και κατέλαβε την 6η θέση.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Εκτός της Ελλάδας επίσης η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

